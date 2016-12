Volksverhuizing in Leidse wijk DeKooi

LEIDEN - Met emmers en dweilen in haar hand trekt Sandy Siera de deur achter zich dicht. Voor de allerlaatste keer draait ze haar woning aan de Atjehstraat in Leiden op slot. Met haar man en kinderen verhuisde ze afgelopen weken naar een nieuwbouwwoning in De Kooi, een paar straten verderop.

Siera is niet de enige. In De Kooi is deze dagen een ware volksverhuizing aan de gang. In het noordelijke gedeelte van de wijk heeft woningbouwcorporatie De Sleutels 91 oude woningen vervangen door 73 nieuwe. Eind november, begin december werden ze opgeleverd.

Uit een auto worden dozen geladen. Stratenmakers maken even verderdop de weg vlak om hem te bestraten. Achter een deur klinkt een stofzuiger. Overal wordt geklust, verhuist of schoongemaakt.

,,Iedereen is aan het verhuizen, dus je hebt geen tijd om elkaar te helpen’’, zegt Ron Kager terwijl hij met een doos naar de overkant loopt. Hij heeft niet veel tijd om met de krant te praten; vandaag begint hij met het overhevelen van spullen, heel veel spullen. ,,Geld hebben we niet, maar spullen...’’ Het karakteristieke huis van hem en zijn vrouw Bep op de hoek van de Lombokstraat ligt er wat verlaten bij. Geen uitbundige kerstversiering dit jaar, er moet worden verhuisd.

In kluskleding opent Richard Smeele de voordeur van zijn nieuwe huis in de Lombokstraat. Het staat zo’n zestig meter bij zijn oude huis vandaan, de plek waar hij dertig jaar lang woonde. Een wasmachine, kasten en de bank: alles brachten hij, zijn vrouw en hun zoons lopend naar de andere kant van de straat.

Smeele kreeg een paar jaar geleden de keuze om zijn oude huis te verruilen voor nieuwbouw. ,,In eerste instantie wilde ik daar blijven en hoopte ik dat ze het zouden renoveren, maar ik ben van gedachte veranderd. Die huizen zijn hartstikke oud, ze zijn op.’’ Tevreden kijkt Smeele zijn nieuwe woonkamer rond, de pas behangen muren, het net gelegde laminaat op de vloer, de nieuwe keuken. ,,Kijk nou wat je ervoor terugkrijgt’’, zegt hij met een glimlach.

De witte gordijnen in het huis van Sandra Groen zitten dicht. ,,Net opgehangen’’, zegt Groen. De Leidse is weer terug op haar oude plek. Een paar jaar geleden moest ze uit haar huis aan de Atjehstraat en tijdelijk ergens anders wonen. De huizen aan de noordelijke kant waren zo slecht dat De Sleutels besloot om ze te slopen en opnieuw op te bouwen. In oude stijl, naar ontwerp van werk van Hendrik Johannes Jessse, de architect die een deel van de arbeidershuizen ontwierp in 1920. ,,Moet je kijken hoe mooi, ze zijn hartstikke goed nagebouwd’’, zegt Groen.

,,Ik was gelijk voorstander van slopen. Het stond scheef, er waren lekkages, dat kon echt niet meer gerenoveerd worden. Het was ellende.’’ Ze is tevreden met haar nieuwe huis en snapt niet waarom niet alle huizen in De Kooi worden gesloopt. De zogeheten ’centrale blokken’ kregen onlangs een monumentenstatus. Hierdoor ziet het ernaar uit dat De Sleutels de woningen gaat renoveren. ,,Belachelijk, die huizen zijn op. Renovatie is veel duurder.’’

Sandy Siera zet haar schoonmaakspullen in haar Opel Corsa. De kerst viert ze dit jaar in haar nieuwe huis. ,,Het is heerlijk daar. Ik hoor niets meer als ik ’s avonds op de bank zit, het is goed geïsoleerd. ’’ Haar oude stek gaat ze nauwelijks missen. ,,Er zat zoveel schimmel. Ik vind het helemaal niet erg om eruit te gaan.’’