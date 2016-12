Katwijkse AJ Plug in de lift

Foto Paul Scholman AJ Plug

KATWIJKKATWIJK - De bluescarrière van AJ Plug zit in de lift. Haar tweede cd gaat als een zoet broodje over de toonbank en Johan Derksen is een groot fan, zo bleek onlangs tijdens een uitzending van De Wereld Draait Door. En dat terwijl het allemaal als een grap begon voor de Katwijkse.

Door Laura Heerlienl.heerlien@hollandmediacombinatie.nl - 22-12-2016, 21:14 (Update 22-12-2016, 21:14)

