Runderplein wordt koeienhofje

LEIDEN - Het plein moest minder aantrekkelijk worden voor zwervers, junkies en hangjongeren, maar wel openbaar blijven. Dat was de opzet bij de vernieuwing van het Runderplein achter de Haarlemmerstraat, dat deze week is opgeleverd.

Door Loman Leefmans - 23-12-2016, 1:45 (Update 23-12-2016, 1:45)

Het pleintje nabij de Jan Vossensteeg en ingeklemd tussen de Noord- en Zuid-Rundersteeg is vooral bekend vanwege de aanwezigheid van twee bonte kunststof koeien, een roodbonte en een zwarte. Die staan er al sinds de jaren tachtig en kregen in de zomer van 2015 een opknapbeurt bij een bedrijf in Hazerswoude. De twee stuks kunstvee zijn ook tijdens de recente opknapbeurt van het Runderplein tijdelijk op stal gezet en nu, na de ingrijpende verandering van hun buitenplaats, weer teruggekeerd. Het plein is in hun kortstondige afwezigheid aangekleed met hekjes en een haag, die een soort rond hofje maakt van de verder vierkante ruimte. Ook is er een ’buurtschuur’ gebouwd, waar wijkbewoners stoelen en speelgoed kunnen opbergen.