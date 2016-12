Leidenaars op PvdA-lijst Tweede Kamer

Roelof van Laar, 45e op de lijst.

LEIDEN - Leidenaars Bas van Drooge, Anna van den Boogaard en Wimar Bolhuis staan op de voorlopige PvdA-kandidatenlijstvoor de Tweede Kamerverkiezingen.

Door Loman Leefmans - 22-12-2016, 21:50 (Update 22-12-2016, 23:04)

Het trio staat respectievelijk op plek 35, 44 en 49 van de lijst die in januari wordt voorgelegd aan het partijcongres.

Archieffoto Hielco Kuipers Bas van Drooge, directeur van De Zijl Bedrijven.

Van Drooge is momenteel directeur van het gemeentelijke re-integratiebedrijf DZB. Van der Bogaard zit in de gemeenteraad voor de PvdA en Bolhuis is assistent van staatssecretaris Jetta Klijnsma.

Het Oegstgeestse Kamerlid Roelof van Laar staat opnieuw op de lijst, maar pas op de 45ste stek. Dat vindt hij niet erg, zo reageert hij op Facebook. Toch gaat de lokale afdeling proberen hem hoger op de lijst te krijgen, zo heeft het bestuur aangekondigd.

De PvdA schommelt in de peilingen rond de tien zetels.