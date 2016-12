Wilde plannen vervangen balies in stadhuis

LEIDEN - Een dansplek voor young professionals, een indoor speeltuin voor de kleintjes, een koffie- annex tappasbar en een markthal voor uiteenlopende exposities. Het aantal ideeën dat is geopperd voor de hal op de begane grond van het Leidse stadhuis is lang en divers.

Door Loman Leefmans - 22-12-2016, 22:58 (Update 22-12-2016, 22:58)

In een rapport dat begin volgend jaar aan de gemeenteraad wordt gepresenteerd, staan de verschillende opties opgesomd. Met als voorlopige conclusie: ’Veel ideeën komen met elkaar overeen of liggen in elkaars verlengde. Hieruit ontstaat het beeld dat er...