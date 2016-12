Bestuurder met drugs in auto aangehouden in Voorhout

LEIDEN - Een dertigjarige man uit Leiden is dinsdagavond in Voorhout betrapt met drugs in zijn auto. Hij wordt verdacht van drugs dealen.

Door Internetredactie - 22-12-2016, 20:08 (Update 22-12-2016, 22:57)

De politie hield de verdachte aan toen hij opvallend rijgedrag vertoonde op de Willem de Zwijgerlaan in Leiden. Hij had moeite om zijn voertuig binnen de witte lijnen te houden.

Toen de bestuurder parkeerde op de ´s-Gravendamseweg in Voorhout werd hij door agenten aangesproken. Een van de agenten zag een zakje drugs in de deur van zijn auto liggen, daarop is de verdachte aangehouden.

In totaal werd tien gram cocaïne en 230 gram hennep aangetroffen.

Er is bloed afgenomen bij de verdachte, omdat de politie vermoedt dat hij onder invloed van GHB heeft gereden. De uitslag van deze test is over enkele weken bekend.