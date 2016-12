Dronken automobilist rijdt in Leiden het water in

LEIDEN - Bij de Plesmanlaan in Leiden is een dronken automobilist in de nacht van donderdag op vrijdag in het water beland. De man had zoveel gedronken dat hij nauwelijks nog op zijn benen kon staan.

Door Jan Balk - 23-12-2016, 7:25 (Update 23-12-2016, 7:25)

De automobilist is naar het bureau gebracht. De bergingsdienst heeft de auto uit de sloot gehaald.