Auto rijdt in woning in Rijpwetering

Foto’s: Toon van der Poel Bekijk Fotoserie

RIJPWETERING - Een auto is op de Buitenweg een woning binnen gereden in Rijpwetering.

Door Lotte Verheul - 24-12-2016, 12:44 (Update 24-12-2016, 12:56)

De woning is van de buren van de automobiliste. De bestuurster is in de ambulance nagekeken, maar had geen verwondingen.

De woning heeft flinke schade opgelopen. Hoe het ongeval kon gebeuren is niet bekend.