Weihnachts Oratorium o.l.v. Peter Dijkstra als Godsgeschenk

LEIDEN - Het Weihnachts-Oratorium: een godswonder. Door het Nederlands Kamerkoor en B’Rock Barokorkest anno 2016 magistraal tot leven geroepen. Dít had Bach in eigen persoon moeten horen, hier en nu, in de Pieterskerk, Leiden. De meester moest het zo vaak met minder doen; geen geld, geen favoriti, geen medewerking...

Door Lidy van der Spek - 24-12-2016, 13:28 (Update 24-12-2016, 13:37)

Hoe Peter Dijkstra met zijn musici omgaat, is werkelijk verbluffend. De kracht en superioriteit die hij uitstraalt, inspireert koor, orkest en solisten om topwerk af te leveren; technisch, muzikaal, met een indrukwekkend inlevingsvermogen en groot enthousiasme. Je ervaart de muziek weer als ‘opnieuw geboren’, ook al heb je de zes cantates al honderd keer gehoord.

Gelukkig kiest Dijkstra bij het openingskoor voor ‘Jauchzet frohlocket’ in plaats van het misschien meer authentieke ‘Tönet ihr Pauken’. Sta op, juich! valt wat mij betreft veel meer samen met de muziek. En dan met die opvallend heldere paukenslagen, de expressiviteit van orkest en koor die de mensheid oproepen om het klagen te verbannen, om te beseffen dat dit nieuwgeboren kind ons iets te melden heeft wat er toe doet. Dijkstra legt functionele accenten, laat het koor méér articuleren dan alleen vocalen aan elkaar binden, gebruikt slechts fermates (rusten naar believen) als de voortgang van verhaal en muziek daar werkelijk om vragen.

Alle grote koren stralen van zielenvreugd, van enorme betrokkenheid op dat wat Bach voor ogen heeft, een hermetisch samengaan van inhoud en toonzetting. Dat komt ook treffend aan het licht in de koralen. ‘Wie soll ich dich empfangen’ en nog meer in de zesde cantate ‘Ich steh an deiner Krippen hier’ toont Dijkstra de sensatie van het mysterie, van een diep menselijk verlangen. Zelden hoorde ik dit koraal zo sfeervol, als ochtendnevel boven de velden.

Niet alleen in koorbegeleiding, ook in het samengaan met en ondersteunen van solisten werkt B’Rock fantastisch. De hobo swingt de sterren van de hemel, de eerste cellist blijft zes cantates lang op het scherp van de snede, de viool toont zijn tederste klankkleuren aan het einde van de alt-aria ‘Schliesse mein Herze’. Van de solisten, die allen een uitgesproken fraaie liedstem hebben, helder, met weinig vibrato en enorm gericht op de inhoud, moet de tenor Mikael Stenbæk in het bijzonder worden geroemd. Zijn zingen ontroert door de voluit stralende klank, zijn totale overgave in hart en ziel naar de luisteraar toe, vrij, zónder partituur.

Nog één koor in het zonlicht: ‘Ehre sei Gott in der Höhe’. Die verende vaart, homogene lichtheid, het kleurrijke, intense samengaan van zangers en orkest, geeft de hoop op mensen van goede wil, in tijden van verwarring.

Wat een zegen dat het Nederlands Kamerkoor Peter Dijkstra weer in ons midden trekt; met recht een godsgeschenk!

MUZIEK

Weihnachts Oratorium door Nederlands Kamerkoor o.l.v. Peter Dijkstra, met Barokorkest B’Rock, Grace Davidson (sopraan), Marjan Dijkhuizen (alt, NKK), Mikael Stenbæk (tenor) en Jasper Schweppe (bas, NKK). Gehoord: 22-12, Pieterskerk, Leiden.