Kersthuizen in Leiden: De bonte verzameling van Peter Leeflang [video]

LEIDEN - Als je langs de gracht aan de Oranjestraat loopt, kun je het huis van Peter Leeflang niet missen. De gevel is helemaal in de kerststemming met lichtjes, kerstmannen, sneeuw en ballen. Binnen gaat het feest gewoon door.

Elk hoekje is benut om kerstversiering neer te zetten, iets waar hij al rond Sinterklaas mee begint. 'Het wordt steeds meer, dat klopt', beaamt Leeflang. 'En als het beweegt is het nog leuker. Ik krijg spullen, maar koop het ook. Een zingende sneeuwpop, een dansende kerstman, een kerstman op een drumstel of piano, allemaal leuk. En er kan nog best versiering bij, dus als lezers nog wat in de aanbieding hebben, graag.'

Naast de kerstboom staan en liggen er overal kerstmanpoppen en op een speciaal ingerichte tafel met kerstdorpjes rijdt ook de Polarexpress. Binnenkort laat Peter zijn huis aan zijn nieuwe vriendin zien, die nog niks heeft meegekregen van de tijdelijke inrichting. Op de vraag wat hij doet als ze het onverhoopt niks zal vinden en zegt: ’je moet kiezen tussen mij en de kerstversiering’ is hij stellig: 'dan gaat de verkering niet meer door'. Een kerstboodschap heeft hij ook nog: 'Doe net zo gek als ik. Ik wens iedereen een gezond 2017.'