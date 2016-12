’Gym’ adopteert Lorentzhof

LEIDEN - Om en om, oud en jong, zaten ze in de gymzaal van het Stedelijke Gymnasium aan de Fruinlaan.

Door loman Leefmans - 25-12-2016, 10:34 (Update 25-12-2016, 10:34)

De bijeenkomst was onderdeel van de kerstactie en vormde het startschot voor de samenwerking tussen de school en verzorgingstehuis De Lorentzhof. Onderwijswethouder Paul Dirkse was ook van de partij. Hij hield een pleidooi voor maatschappelijke betrokkenheid van de plaatselijke jeugd. Later verklapte hij dat dergelijke initiatieven hem persoonlijk raken. De stichting Adopteer een Verzorgingstehuis staat aan de wieg van het project om het maatschappelijk bewustzijn van jongeren te vergroten. De oudste bewoner van De Lorentzhof, mevrouw Prijs (98) en de jongste leerling uit de derde klas, Hanneke Waszink (12) knipten samen een lint door en bekrachtigden daarmee de samenwerking, die maandelijks gestalte krijgt met spelletjes en wandelingen. De jaarlijkse kerstactie bracht bijna 35.000 euro op.