Eerste hulp LUMC scoort een onvoldoende

LEIDEN - De eerste hulpdienst van het LUMC scoort een fors aantal onvoldoendes, volgens een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg.

Door Loman Leefmans - 25-12-2016, 10:36 (Update 25-12-2016, 10:37)

Het verslag gaat niet over schrijnende omstandigheden of medische missers, maar vooral over protocollen en de vraag wie in bepaalde gevallen de verantwoordelijkheid heeft en neemt.

De inspectiedienst komt na een onaangekondigd bezoek tot de conclusie dat ’de afdeling spoedeisende hulp van het LUMC op de getoetste onderdelen niet voldoet aan de voorwaarden van goede zorg’.

Het rapport van de inspectiedienst dateert...