Burmadeweg opnieuw triest decor

Toon van der Poel

ZOETERWOUDE - Het trieste decor van exact twee jaar geleden is weer opgetuigd. Een winderige politieafzetting aan het begin van de landelijke, Zoeterwoudse Burmadeweg, met uitzicht op de firma Die Barle Farm.

Door Loman Leefmans - 25-12-2016, 13:55 (Update 25-12-2016, 13:55)

Waar omheen het krioelt van de witte busjes. Bij het bedrijf is net als in 2014 vogelgriep geconstateerd, waardoor op Eerste Kerstdag in totaal 28.000 kippen zijn vergast. ,,Vreselijk voor de eigenaars natuurlijk, om dit wéér te moeten meemaken.’’

Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van Economische Zaken die bij de afzetting is geposteerd. Zaterdagavond kwam het verontrustende bericht bij de inspecteurs van het ministerie binnen dat enkele dode vogels waren aangetroffen in de stallen. Een team van dierenartsen snelden zich richting Burmadeweg nabij Weipoort, en laboranten hebben hun kerstavond en –nacht doorgebracht met het onderzoeken van de dieren. ,,Wat werd gevreesd, kwam ook uit: vogelgriep van het type H5’’, aldus de woordvoerder.

De 28.000 kippen van het bedrijf van de familie Wesselingh werden daarom zondag geruimd. Het verblijf werd afgeplakt en het licht ging uit om de kippen te kalmeren waarna er een dodelijk gas naar binnen werd gespoten. Vervolgens werden de kadavers opgeruimd. ,,De dagwaarde van de kippen wordt vergoed, maar de gevolgschade niet. Dan gaat het om het reinigen en ontsmetten.’’

De gehele operatie wordt op Tweede Kerstdag herhaald, maar dan bij de buren op nummer 6. Het bedrijf van de familie De Wit, officieel op Hazerswouds grondgebied gelegen, wordt uit voorzorg eveneens geruimd door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit. En ook dat is voor de betrokkenen een pijnlijke herhaling van de gebeurtenissen in december 2014.

De komende geldt een vervoersverbod in een straal van tien kilometer en worden nog onderzoeken gedaan om soortgelijke bedrijven in Hazerswoude-Dorp en Waddinxveen.