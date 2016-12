Kersthuizen in Leiden: het gevoel van Bram Pater [video]

Als je vroeger wilde genieten van versierde kersthuizen in Leiden, met lichtjes, sneeuwpoppen, kerstmannen en bewegende rendieren dan kwam je uit bij de gevels van onder anderen Bram Pater en Bep het Medium.

25-12-2016

Maar kerst 2016 is er een stuk saaier nu Bram Pater is verhuisd naar Het Gebouw met dakterras en ook Bep een jaar overslaat dankzij een verhuizing.

'De mensen reden speciaal langs ons huis aan de Prins Frederikstraat', vertelt Pater. Nu woont hij op de bovenverdieping van Het Gebouw aan de Arubastraat. 'Hier mag niks', zegt hij. 'Je mag nog geen kerstster tegen de muur bevestigen. Daarom heb ik het dakterras maar versierd, voor mij en de buren. Helaas zie je daar niks van als je beneden op straat loopt.'

Pater is zijn hele leven al gek van kerst. Ook nu zie je dat terug in zijn huis, in de gang ligt een gekleurd tapijt van lichtjes, er staat een grote boom met Disneyfiguurtjes en de poppen in de kamer hebben allemaal een kerstmutsje op.

Dat er ook mensen zijn die chagrijnig worden van deze dagen begrijpt hij wel. 'Als er bijvoorbeeld iets ergs is gebeurd, heb je natuurlijk minder zin in deze vrolijkheid', zegt Pater. ‘Maar dat heeft dan natuurlijk niet per se iets met kerst te maken. Ik wens iedereen toch fijne dagen toe en een gelukkig nieuwjaar.'