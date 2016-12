'V&D heeft me gevormd', oud-medewerkers V&D Leiden blikken terug op roerig jaar

Uitverkoop bij de V&D in Leiden. Foto: Hielco Kuipers

LEIDEN - Met een beetje pijn en lichte nostalgie kijken oud-V&D’ers terug naar 2016. Het jaar waarin ze ’hun’ warenhuisketen om zagen vallen. Een jaar geleden gingen ze de kerstdagen in met het nieuws dat het bedrijf uitstel van betaling was verleend.

Door Redactie Leiden en Regio - 25-12-2016, 14:21 (Update 25-12-2016, 14:27)

De laatste dag was heftig. Woensdag 17 februari 2016; voormalig V&D Leiden-medewerker Eelco Slierendrecht weet het nog precies. ,,We waren al dicht. De bedrijfsleider trok het slecht, hij stond met tranen in zijn ogen.''



Ja, het was zwaar,...