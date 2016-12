Doorgebroken dankzij ’The Voice’

Foto Mike van Bemmelen Barbara Straathof.

Barbara Straathof1975 – 2016

Door Theo de With - 25-12-2016, 19:39 (Update 25-12-2016, 22:44)

Ze werkte jarenlang achter de schermen van televisieprogramma’s, maar stond in 2012 opeens zelf volop in de spotlights. Barbara Straathof werd bekend als deelnemer van ’The Voice of Holland’. Afgelopen zaterdag overleed de zangeres op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Barbara Straathof werd geboren in Beiroet, maar op jonge leeftijd geadopteerd door een gezin in Zoeterwoude. Ze werkte in de gezondheidszorg, maar werd aangetrokken door de televisiewereld. Bij programma’s als ’Holland’s Next Top Model’, ’Obese’ en ’Popstars’ werkte ze als productieleider. In haar vrije tijd zong ze bij Happy Hour, een Leidse band die vooral dance classics speelde van onder anderen Donna Summer en The Jacksons.

Collega’s moedigden haar aan zich zelf eens aan te melden voor zo’n talentenjacht op tv. Met haar vertolking van ’Make you feel my love’ van Adele imponeerde ze de jury tijdens de audities. Ze kon kiezen uit vier coaches en liet haar oog op Marco Borsato vallen. Ze schopte het bij ’The Voice’ tot de halve finale. Die editie werd door Leona Philippo gewonnen.

Aanbiedingen om vervolgens smartlappen te gaan zingen, sloeg Barbara af. Ze wilde haar eigen koers varen. Liever wilde ze een album opnemen met soul en jazz. Haar debuutalbum ’Nothing but love’ verscheen in 2014. Daarop werd ze instrumentaal bijgestaan door strijkers van het Metropole Orkest.

In de zondagmiddagshow van Carlo en Irene kreeg ze wekelijks een vaste plek. Aan de hand van een paar liedjes nam ze muzikaal de week door. Vorig jaar werd ze door televisiekok Rudolph van Veen benaderd om samen met hem een theatertour te doen. Hij kookte en zij zong de sterren van de hemel in de kerstshow ’Rudolphs Christmas’.

In april van dit jaar kwam aan het licht dat Barbara Straathof aan baarmoederhalskanker leed. Door uitzaaiingen bleek de ziekte onbehandelbaar. Zaterdagochtend overleed ze in het bijzijn van haar vrouw, makelaar Chantal Lefeber. Haar overlijden roept geschokte reacties op. Haar voormalige coach Marco Borsato noemt haar ’een ongelooflijk getalenteerde vrouw’ en ’als zangeres onderscheidend’. Zanger Gordon omschrijft haar als ’een van de liefste mensen uit het vak’.

Er komt een openbare herdenkingsdienst. Vervolgens zal Barbara Straathof in beslotenheid worden gecremeerd.