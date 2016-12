LUMC verbetert eerste hulp

LEIDEN - De eerste hulpdienst van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) wordt verbeterd en binnenkort ook verbouwd. Dat meldt het academisch ziekenhuis naar aanleiding van een rapport van de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Daarin scoort de eerste hulpdienst een substantieel aantal onvoldoendes.

Door Loman Leefmans - 26-12-2016, 16:26 (Update 26-12-2016, 16:36)

’De uitkomsten en conclusie van een inspectiebezoek zijn voor het LUMC altijd een belangrijk signaal om mee aan de slag te gaan’, zo staat in een schriftelijke reactie.

De inspectiedienst bracht afgelopen zomer een onaangekondigd bezoek aan het hospitaal en sprak enkele betrokkenen. De uitkomsten daarvan werden pas enkele maanden later in een verslag bekendgemaakt. In dat rapport staat onder meer dat ’de afdeling spoedeisende hulp van het LUMC op de getoetste onderdelen niet voldoet aan de voorwaarden van goede zorg’.

Het gaat dan hoofdzakelijk over reglementen, protocollen en dossiers die niet aanwezig bleken te zijn of alleen in een verouderde versie. Kort gezegd, de werkwijze bij deze afdeling moet meer gestructureerd worden. ’Uiteraard zijn we direct in actie gekomen om verbetermaatregelen te treffen. Zo zijn bijvoorbeeld protocollen vernieuwd, beter op elkaar afgestemd en beter vindbaar.’

Volgens de verklaring van het LUMC wil het ziekenhuis ’uiteraard garant staat voor kwalitatief goede en veilige zorg’ en dan horen de afspraken die daarmee zijn gemoeid ook op papier goed op orde te zijn. Die verbetering is al doorgevoerd, meldt het LUMC.

Voor komend jaar zijn er plannen voor een fysieke verbetering door de verbouwing van de eerste hulpdienst.