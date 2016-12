Nachtdienst wijkt uit voor storm

LEIDERDORP - De kerstnachtdienst van de Protestantse Gemeente Leiderdorp moest zaterdagavond uitwijken, maar bracht desondanks veel mensen op de been.

Door Janneke Dijke - 26-12-2016, 17:44 (Update 26-12-2016, 17:44)

Vanwege het stormachtige weer kon de viering niet doorgaan in park de Houtkamp. De dienst werd verplaatst naar de nabij gelegen Scheppingskerk, en daar kwam naar schatting alsnog zo’n duizend man op af. Niet iedereen kon de dienst binnen meemaken. De aanwezige brandweer bepaalde dat 600 bezoekers het maximum was.

De organisatie baalt ervan dat de viering niet kon doorgaan in de open lucht, maar is tevreden over het verloop. Na het succes van de eerste kerstnachtdienst in de Houtkamp vorig jaar kwamen er nu opnieuw veel mensen naar de dienst die anders niet of niet vaak naar de kerk gaan. ,,Er is blijkbaar behoefte aan een laagdrempelige kerstviering’’, aldus dominee Esther de Paauw. De organisatie probeert het in 2017 opnieuw in het park