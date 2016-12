Luisterend oor tijdens de kerst

foto taco van der Eb Een luisterend oor bij Sensoor.

LEIDEN - Van een gezellig praatje tot diepe gesprekken over eenzaamheid tijdens de feestdagen, of steun bij een overlijden. Bij vrijwilligersorganisatie Sensoor kunnen gesprekspartners uit het hele land dag en nacht anoniem telefonisch of via de chat terecht voor een goed gesprek, ook in de decembermaand. ,,Gezelligheid tijdens de kerst is niet vanzelfsprekend’’, benadrukt vrijwilligster Kee (57).

Door Marlies Vording - 26-12-2016, 18:28 (Update 26-12-2016, 18:28)

Meer dan zestig vrijwilligers bij Leidse vestiging

Het kantoor van de Leidse vestiging, dat op een geheime locatie in de binnenstad zit, ziet er sfeervol uit. In de hoek staat een grote, groene dennenboom met gekleurde ballen en witte lichtjes. Aan de muren hangen schilderijen en posters met teksten, die allemaal wat met eenzaamheid of het bieden van hulp te maken hebben. Kee zit met een kop koffie aan een grote tafel, waarop flyers van de organisatie liggen naast een trommel met chocolaatjes.

Drempel

Meer dan zestig vrijwilligers zetten zich elke maand in voor Sensoor in Leiden. Anonimiteit is daarbij van groot belang. ,,Voor de bellers maakt het de drempel lager’’, legt ze uit. Ook voor de vrijwilligers zelf is het echter een stok achter de deur. ,,Niet alle gesprekken eindigen leuk.’’

Iedere vrijwilliger heeft een eigen motivatie, achtergrond of levensvisie om zich in te zetten voor de organisatie. ,,Ik groeide op in een Rooms-Katholiek gezin en verloor op jonge leeftijd mijn zusje’’, legt Kee uit. ,,Als jongere word je dan al geconfronteerd met een proces van bewustwording. Jezus stond altijd klaar voor de medemens. Ik wil er ook voor de ander zijn, bijvoorbeeld door een luisterend oor te bieden.’’

Juist dat luisteren naar elkaar staat bij Sensoor centraal. ,,Er is te weinig oog voor mensen die niemand hebben om de feestdagen mee door te brengen’’, legt de vrijwilligster uit, terwijl ze een slok uit haar beker neemt. ,,Overal in hun woonplaats zien zij mensen samen kerst vieren, maar zelf hebben ze niemand om zoiets mee te delen. Daardoor worden ze nu met hun neus op de feiten gedrukt.’’ Toch wil ze de klemtoon niet op de decembermaand leggen. Ter illustratie laat ze een gerafeld blaadje uit een scheurkalender van een van haar collega’s zien, met de tekst: ’maak tijd voor mensen die je het gevoel geven heel speciaal te zijn’. ,,Dat is het hele jaar door belangrijk. De mensen die ons opbellen, moeten weer het idee krijgen dat ze de moeite waard zijn om naar te luisteren.’’

Als de telefoon rinkelt, gaat de vrijwilligster in een aangrenzend kamertje achter een bureau met computer zitten. Het schelle licht van de zon schijnt naar binnen. De beller blijkt een alleenstaande man te zijn, die wel vaker opbelt voor een alledaags gesprek. Kee leest hem een kerstgedicht voor, dat op een van de muren hangt. ,,Dit zijn de leukere gesprekken’’, vertelt ze, nadat ze de hoorn op de haak heeft gelegd. ,,Meestal zijn de bellers mensen die het even niet meer weten. Bijvoorbeeld door een scheiding, overlijden of doordat ze in de knoop zitten met zichzelf.’’ Lachend sluit ze af: ,,voor mij is het elke dag kerst. Steeds weer draag je het licht uit door er te zijn voor een ander.’’

Informatie: www.sensoor.nl of 0900-0767.