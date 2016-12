Budget voor nieuwbouw basisscholen Leiden Zuidwest rond

LEIDEN - De nieuwbouw voor de basisscholen Telders en Daltonschool Leiden kan doorgaan. De gemeente past de ontbrekende 7 ton bij. Het budget komt daarmee op 5,1 miljoen euro.

Door Janneke Dijke - 27-12-2016, 16:33 (Update 27-12-2016, 16:33)

De gemeente stelde in 2014 al 4,4 miljoen euro beschikbaar voor een nieuw schoolgebouw tussen Kiljanpad en Hoflaan. Op die plek staat nu nog het leegstaande pand van De Marcke, een voormalige school voor speciaal onderwijs. In 2015 werd de nieuwbouw aanbesteed. Dit mislukte omdat er geen enkele aannemer was die voor het...