Geredde kitesurfer uit Wassenaar alsnog overleden

Foto: ANP

WASSENAAR - Een kitesurfer die maandagmiddag in Scheveningen buiten bewustzijn uit het Noordzeewater was gehaald, is in de nacht van maandag op dinsdag overleden. Het slachtoffer is een 52-jarige man uit Wassenaar, bevestigde de politie dinsdag een bericht van Omroep West.

Wandelaars zagen eerst een kite het strand op waaien. Vervolgens kregen ze de man in de gaten die op enkele meters uit de kust in zee lag. Hij werd door vier wandelaars uit het water gehaald en op het stand gereanimeerd.

De Wassenaarder werd naar het ziekenhuis gebracht, maar is daar uiteindelijk bezweken. Wat er mis is gegaan tijdens het surfen is onbekend.

