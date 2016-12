Kippen Gijs de Wit voor niets geruimd

ZOETERWOUDE/HAZERSWOUDE - De kippen van Firma de Wit zijn niet besmet met vogelgriep, meldt de Nationale Voedsel- en Warenautoriteit dinsdag. Dat betekent dat er, net als in 2014, voor niets preventief is geruimd.

Door Laura Heerlien - 27-12-2016, 14:09 (Update 27-12-2016, 14:09)

Zuur voor de boer, waarvan op tweede kerstdag alle dertigduizend kippen zijn vergast. ,,Maar het kan echt niet anders”, legt Benno Bruggink, woordvoerder van de NVWA uit. ,,Zo’n virus gaat met een noodgang de stal door. Tijd om eerst te testen en daarna pas te ruimen is er gewoonweg niet.”

Gijs de Wit wil nog niet reageren op de situatie. Het is allemaal nog te pijnlijk. Het bedrijf van De Wit ligt binnen een straal van een kilometer van Die Barle Farms, van de familie Wesselingh. Daar waren op kerstavond dode kippen gevonden. De daaropvolgende nacht zijn onderzoeken gedaan waaruit inderdaad vogelgriep bleek, van het type H5. Zondag werden de 28.000 kippen van Die Barle, van de familie Wesselingh geruimd.

Bedrijven die op minder dan een kilometer afstand van zo’n besmettingshaard liggen, worden altijd direct preventief geruimd. Bij bedrijven die op een tot drie kilometer afstand liggen, worden eerst tests gedaan. Dat gebeurt nu bij een andere boerderij in Hazerswoude- Dorp. Later vandaag moet bekend worden of daar ook vogelgriep heerst, maar aangezien er geen dode vogels zijn gevonden is er goede hoop dat de uitslag negatief is.

Op dit moment wordt eveneens onderzocht of het aangetroffen virus de gevreesde, besmettelijke H5N8-variant is.