’Schatzoeken in het geheugen van Leiden’

Foto’s B.B.M. Jansen Verwoesting na het bombardement op het station. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - De Leidse kunstenaar Pim van der Heiden zoekt stadsoudsten met persoonlijke herinneringen aan gebeurtenissen in de Tweede Wereldoorlog. Hij neemt hun herinneringen op, om er een ’auditief monument’ van te maken. In mei 2017 moet het af zijn. Tot die tijd hoopt de kunstenaar nog veel oude Leidenaars te spreken over hun jonge jaren in bezettingstijd. ,,Mensen spraken er lange tijd niet over, maar nu merk je dat die behoefte er wel is.’’

Door Annet van Aarsen - 28-12-2016, 8:30 (Update 28-12-2016, 8:30)

Gewapend met opnameapparatuur gaat Pim van der...