Bio Science Park wil een rolbaan

Archieffoto ANP

LEIDEN - De Ondernemersvereniging Bio Science Park in Leiden wil een rolbaan, die museum Corpus verbindt met de Gorlaeus Laboratoria aan de Niels Bohrweg. De rolbaan wordt 100 à 150 meter lang en krijgt een snelheid van 70 centimeter per seconde.

Door Wilfred Simons - 28-12-2016, 7:29 (Update 28-12-2016, 7:29)

De rolbaan is een initiatief van de Oegstgeestse projectontwikkelaar John Coulier. ,,Na het niet doorgaan van de Rijn Gouwe Lijn is het Bio Science Park verstoken van snel, frequent openbaar vervoer’’, zegt hij. ,,De ondernemers in het park willen daar graag...