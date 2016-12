Politie vindt 24 kilo illegaal vuurwerk in Leiden

LEIDEN - Naar aanleiding van een tip heeft de politie dinsdag in een woning aan het Ida Heijermanspad in Leiden 24 kilo illegaal vuurwerk aangetroffen. De 36-jarige bewoner werd aangehouden.

Door Jan Balk - 28-12-2016, 12:32 (Update 28-12-2016, 12:32)

Voor de woning was eerder zwaar vuurwerk afgestoken. Agenten gingen naar de woning toe en spraken met de bewoner.

De bewoner bleek in de woning 24 kilo illegaal vuurwerk te hebben waaronder zogenoemde Cobra’s. Het vuurwerk is in beslag genomen en wordt vernietigd.