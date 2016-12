Tijsterman bakt zich de oliebollen top-tien in

OEGSTGEEST - Bakker Tijsterman uit Oegstgeest heeft de beste oliebollen van Zuid-Holland. In de jaarlijkse test van het AD belandde de bakker met een 8,5 op de tiende plek. De slechtste oliebol van Nederland komt dit jaar uit Haarlem. De producten van de Hollandsche Gebakkraam H.J. Bakker krijgen van het AD als enige een 1.

De bollen van Tijsterman zijn volgens het AD ‘knap werk. De vulling is goed in balans, prima afbeet. Daar ga je niet zelf voor bakken’. De krant bezocht de winkel aan de Lange Voort in Oegstgeest, maar de krant gaat er vanuit dat de bollen in de overige filialen van dezelfde kwaliteit zijn.

Over de ‘oneetbare’ bollen van H.J. Bakker schrijven de testers: ‘En wat staat er op de kraam? KWALITEIT IS ONZE RECLAME. Iemand met een beetje gevoel wordt daar toch heel vrolijk van? Weg hier!’

De enige 10 uit de test deelt de krant uit aan oliebollenbakker Voskamp uit Spijkenisse.

Andere vermeldingen uit Zuid-Holland:

49 IJssalon Luciano, Wassenaar: 7

119 Gebakkraam Kabalt Alphen aan den Rijn: 5

136 Tony’s gebakkraam, Bodegraven: 3,5