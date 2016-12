Meer auto’s in brand in Leidse regio

REGIO - Afgelopen jaar zijn in de Leidse regio een stuk meer auto’s in vlammen opgegaan dan het jaar ervoor. In Hollands Midden kwamen bij de brandweer 206 meldingen binnen van voertuigbranden, ten opzichte van 165 het jaar ervoor.

Door Liza Janson - 28-12-2016, 14:30 (Update 28-12-2016, 14:30)

,,De trend is minder heftig dan je in eerste instantie denkt. In 2015 was er een dipje in het aantal meldingen’’, zegt brandweerwoordvoerder Annemarie Moeijes. Wanneer je de cijfers vanaf 2012 naast elkaar legt, zie je een lichte stijging.

Hoeveel scooters, vrachtwagens en auto’s er precies in brand zijn gegaan, is niet bekend. De brandweer heeft alleen cijfers van het aantal meldingen. ,,We hadden een redelijk warme nazomer, het kan daardoor best zijn dat er meldingen zijn binnengekomen voor oververhitte auto’s.’’

Dobbedreef

In de nacht van dinsdag op woensdag was nog raak op de Dobbedreef in Leiden. Daar vatten een auto en een brommer vlam. Het aantal meldingen van autobranden in de stad steeg van 23 naar 27. Ten opzichte van 2012 valt het mee, toen lag het aantal meldingen nog op 40.

In Leiderdorp werden vanaf mei dit jaar regelmatig auto’s in brand gestoken. In september werd brand gesticht in de parkeergarage onder de Winkelhof. Hierbij raakten in één keer meerdere auto’s beschadigd. ,,Het kan best dat deze branden impact hebben gehad op de cijfers’’, zegt Moeijes. Het aantal meldingen voor voertuigbranden in Leiderdorp steeg van negen in 2015 naar dertien dit jaar.

Teylingen

Het was een relatief rustig jaar voor de gemeente Teylingen wanneer het over autobranden gaat. In 2015 waren er tien meldingen, tegenover drie het afgelopen jaar.