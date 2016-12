’Interpol kan naar ons op zoek’

Foto Taco van der Eb Layla en Arif Yunus in een herfstig Noorderpark. ,,Bevries de banktegoeden van de machthebbers in Azerbeidzjan, leg ze reisverboden op.’’

LEIDEN - Op de drempel van het nieuwe jaar krijgen Leyla en Arif Yunus slecht nieuws. Het hooggerechtshof in Bakoe, de hoofdstad van Azerbeidzjan, heeft het beroep dat hun advocaat had ingesteld tegen hun celstraffen afgewezen en de zaak terugverwezen naar een lagere rechtbank. ,,Nu kunnen ze een arrestatiebevel tegen ons uitvaardigen en een internationaal opsporingsverzoek doen’’, zegt Leyla. ,,Interpol kan naar ons op zoek in 2017.’’

Door Aad Rietveld - 28-12-2016, 17:12 (Update 28-12-2016, 17:23)

De uitspraak van het hof is, denkt Leyla, een teken dat het regime in Azerbeidzjan...