Tien uur lang hoelahoepen voor het goede doel

LEIDEN - Tien uur lang achter elkaar hoelahoepen om geld in te zamelen voor het goede doel. Dat deed Mirjam Douma gisteren voor station Leiden Centraal voor Artsen Zonder Grenzen

Door Ivy Grootendorst - 29-12-2016, 9:35 (Update 29-12-2016, 9:35)

„We staan hier al vanaf kwart over acht vanochtend”, zegt Douma rond half twee ’s middags. „Ik begin nu wel last te krijgen van mijn knieën en enkels. Het is erg koud, maar gelukkig het droog. We geven zeker niet op.” Eén andere hoelahoeper heeft Douma de tien uur lang bijgestaan. Twee anderen sloten zich ook een paar uurtjes bij haar aan.

„Sommige mensen kijken op van ’is hier een hoelahoep feestje?’ Maar als ze iets beter kijken zien ze waarom we het doen”, zegt Douma. Haar streefbedrag was duizend euro, maar daar waren ze om half twee ’s middags al ruim overheen. „Mensen kunnen eigenlijk niet geloven dat we dit doen. Iedereen heeft heel veel respect voor ons.”

Douma kwam een paar dagen geleden op het idee door wat er in Aleppo is gebeurd. „Ik kreeg tranen in mijn ogen toen ik de beelden zag op tv, ik moest iets doen. Ik kreeg snel een vergunning van de gemeente om dit te doen. Het voelt goed.”

Met het hoelahoepen werd gisteren uiteindelijk zo’n 2000 euro opgehaald. Doneren kan tot en met 31 december op actiezondergrenzen.nl.