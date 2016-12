Jeugdtheater in de kerstvakantie

Foto Sanne Peper Jazz Duzz.

LEIDEN - De kerstdagen liggen achter ons, maar de kerstvakantie duurt nog anderhalve week. Voor wie vertier zoekt met kinderen zijn er volgende week in Leiden twee jeugdvoorstellingen.

Door Theo de With - 29-12-2016, 11:32 (Update 29-12-2016, 11:32)

Welke geluiden kun je uit een steen halen? Dat onderzoekt Slagwerk Den Haag in de voorstelling ’Rock/Rots’ (6+), die op woensdag 4 januari in de Leidse Stadsgehoorzaal wordt gespeeld. Het programma begint om 14.30 uur met een workshop. Het is handig als kinderen zelf een steen meenemen. Na de pauze is er een concert van de slagwerkers.

Op zondag 8 januari is de muzikale voorstelling ’Jazz Duzz’ (6+) te zien in de Leidse Schouwburg. Hierin wordt het verhaal verteld van een gewoon jongetje uit een heel gewoon gezin in een aangeharkte woonwijk. Omdat hij altijd een beetje slaperig is, noemen ze hem Dizzy. Als hij naar groep 3 gaat, verandert zijn leven. Hij wordt geconfronteerd met regels hoe hij zijn potlood moet vasthouden en dat hij rechtop moet zitten.

’Rock/Rots’ (6+), Slagwerk Den Haag, woensdag 4 januari, Stadsgehoorzaal, Leiden. ’Jazz Duzz’ (6+), zondag 8 januari, Leidse Schouwburg. Meer informatie en kaarten via www.leidseschouwburg-stadsgehoorzaal.nl