Leiderdorper nog vast voor reeks autobranden

LEIDERDORP - De Leiderdorper die verdacht wordt van het in brand steken van een reeks auto’s, zit nog vast, meldt het Openbaar Ministerie. Hij staat op donderdag 2 februari voor de rechter in een pro-formazitting, zijn zaak wordt dan nog niet inhoudelijk behandeld.

Door Liza Janson - 29-12-2016, 20:00 (Update 29-12-2016, 20:00)

In Leiderdorp werden vanaf mei dit jaar regelmatig auto’s in brand gestoken. In september werd brand gesticht in de parkeergarage onder de Winkelhof. Hierbij brandden vier auto’s volledig uit.

Nog eens dertien auto’s raakten beschadigd. Ook moest een aantal winkels vanwege rookschade een paar dagen dicht en het naastgelegen activiteitencentrum Gading kon wekenlang niet open.

De 18-jarige Leiderdorper wordt op dit moment verdacht van het in brand steken van vijf auto’s, waaronder een aantal uit de parkeergarage. ,,Maar het onderzoek loopt nog’’, laat woordvoerder Frans Zonneveld van het Openbaar Ministerie weten.

Voorarrest

Aanstaande dinsdag beslist de raadkamer of het voorarrest van de Leiderdorper met dertig dagen wordt verlengd.