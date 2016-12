Jubileum: 100 jaar NVVHin Leiden

Eigen Foto Een excursie met de dames van Koninklijk NVVH Vrouwennetwerk, afdeling Leiden. Op de voorste rij, in zwarte trui, Joke Elzenga.

LEIDEN - De Nederlandse Vereniging Van Huisvrouwen, tegenwoordig luisterend naar de modernere naam NVVH Vrouwennetwerk, viert feest. Op 29 januari 2017 is het precies 100 jaar geleden dat zich bij de oprichtingsvergadering van de Leidse afdeling, in de bovenzaal van ’In den Vergulden Turk’ aan de Breestraat, 49 dames aanmeldden als lid. De hoogtijdagen waren in de jaren zeventig, met meer dan 700 leden voor de Leidse afdeling.

Door Annet van Aarsen - 29-12-2016, 14:48 (Update 29-12-2016, 14:48)

Op de feestelijke kerstkaart van NVVH, afdeling Leiden vormen zo’n twintig kreten met elkaar...