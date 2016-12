Oegstgeestse wint prijs boek

OEGSTGEEST - De Oegstgeestse Audrey Stevens heeft de publieksprijs van doe-het-zelf uitgever Brave New Books gewonnen met haar boek ’De kans van 0,0059%’.

Door Ivy Grootendorst - 30-12-2016, 8:55 (Update 30-12-2016, 8:55)

Het boek gaat over haar indrukwekkende strijd tegen kanker, die ze overwonnen heeft. Schrijvers en lezers van Brave New Books konden stemmen. „Dit is voor mij de kers op de spreekwoordelijke taart en een geweldige afsluiter van een bewogen jaar. Het jaar waarin ik ’De kans van 0,0059%’ publiceerde”, aldus Stevens.