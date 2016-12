Leiden scheidt niet genoeg

LEIDEN/REGIO - De hoeveelheid restafval is in Leiden nog altijd veel groter dan het landelijk gemiddelde en ook het hoogste van de regio.

Door Loman Leefmans - 29-12-2016, 15:09 (Update 29-12-2016, 15:09)

Dat blijkt uit recente cijfers die RTL-buurtfacts heeft gepresenteerd. Zoeterwoude blijft de trotse koploper van de regio.

Leiden kenden het afgelopen jaar een totale berg huisvuil van tegen de 500 kilo per persoon. Na scheiding van onder meer gft, batterijen, papier en plastics, bleef 249 kilo restafval per persoon over. Dat is 36 kilo minder dan een jaar geleden werd gemeten. De stad heeft bovendien als verzachtende omstandigheid dat dichtbevolkte gebieden het doorgaans slechter doen dan dorpen en slaapsteden met meer ruimte. Maar ondanks de daling en de bevolkingsdichtheid, staat Leiden hoog geklasseerd tussen de andere gemeenten, zowel landelijk als regionaal.

Dat gegeven leidde een klein jaar geleden tot opmerkingen vanuit de GroenLinks-fractie. Leiden moest beter en meer gaan scheiden want op de afvallijst van 34 middelgrote Nederlandse steden, bezette Leiden de uiterst teleurstellende 32ste stek.

Leiden hééft het sindsdien ook beter gedaan, met een resultaat van nog maar 249 kilo. Toch is dat nog steeds ver boven het landelijke gemiddelde, dat rond de 200 kilo cirkelt. Het is eveneens ver verwijderd van de 100 kilo per persoon, het streefgewicht dat elke plaats in Nederland moet hebben bereikt binnen vier jaar.

Zoeterwoude zit nu al bijna rond dat getal. De kleinste gemeente van Zuid-Holland loopt met 101 kilo ook ver voor op de rest van de regio. ,,Dat komt doordat je bij ons al enige tijd het afval per kilo afval betaalt en we de prijs voor gft-afval op nul cent hebben bepaald’’, meldt een trotse burgemeester Liesbeth Bloemen. ,,Als mensen het in hun portemonnee merken, dan willen ze het ’spel’ wel meespelen.’’

Aantal kilo’s restafval per persoon:

Zoeterwoude 101, Teylingen 167, Oegstgeest 181, Lisse 187, Katwijk 193, Noordwijk 197, Nieuwkoop 197, Hillegom 198, Noordwijkerhout 201, Kaag en Braassem 204, Voorschoten 214, Alphen 215, Leiderdorp 218,en Leiden 249.