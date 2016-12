CDA vreest voor voortgang campusplan

afbeelding universiteit leiden Impressie van de nieuwe Leidse campus.

LEIDEN - De Leidse CDA-fractie is uiterst bezorgd over de voortgang van het omvangrijke campusplan van de universiteit, rond Doelengracht en Witte Singel.

Door Loman Leefmans - 29-12-2016, 15:17 (Update 29-12-2016, 15:17)

De universiteit heeft moderne nieuwe gebouwen voor ogen, rond een groot plein. Daarvoor dient een aantal bestaande panden te worden gesloopt die grotendeels in het bezit zijn van de universiteit. Ook een complex met 56 woningen van De Sleutels moet tegen de vlakte. Maar omdat de bewoners er niet willen vertrekken, heeft de corporatie eerder deze maand meegedeeld geen heil te zien in verdere besprekingen over de plannen voor de Humanities Campus.

Net als veel lokale partijen is het CDA bezorgd over deze ontwikkeling rond het miljoenenproject. Want het plangebied dreigt fors kleiner te worden. Bovendien, zo blijkt uit schriftelijke vragen aan het stadsbestuur, ergeren de christendemocraten zich aan de ’lauwe reactie’ van burgemeester en wethouders. Het CDA wil dat het gemeentebestuur snel meldt hoe de stad uit deze impasse gaat raken en welke rol de lokale Leidse politiek daarbij kan spelen.