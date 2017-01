Jongeren steeds vaker depressief

Foto Rob ter Bekke Psychiater Esther van Fenema.

LEIDEN - Een toenemende prestatiedruk, enorm veel prikkels, stress en een ongezonde levensstijl. Het zijn allemaal factoren waardoor het aantal jongeren met een depressie de afgelopen jaren is toegenomen.

Door Ivy Grootendorst - 4-1-2017, 15:34 (Update 4-1-2017, 15:34)

Uit cijfers van een onderzoek van Trimbos instituut blijkt dat inmiddels één op de vijftien mensen tussen de 18 en 25 jaar te maken krijgt met een depressie.

Esther van Fenema is psychiater in het LUMC en komt regelmatig in aanraking met mensen met depressieve klachten. „Het groeiende aantal jonge mensen met een depressie...