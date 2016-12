Grote drukte bij afscheid van Barbara Straathof

Archieffoto Mike van Bemmelen Barbara Straathof (1975-2016).

LISSE - Onder zeer grote belangstelling is donderdagmiddag afscheid genomen van zangeres Barbara Straathof. Zij overleed zaterdag 24 december op 41-jarige leeftijd aan de gevolgen van baarmoederhalskanker.

Door Theo de With - 30-12-2016, 9:31 (Update 30-12-2016, 9:50)

Al drie kwartier voor aanvang van de plechtigheid is het parkeerterrein bij het gloednieuwe crematorium in Lisse bomvol. De toeloop is zo groot dat auto’s massaal langs de kant van de weg moeten worden geparkeerd. Het is tekenend voor de toon van de afscheidsbijeenkomst: Barbara Straathof was bij iedereen geliefd en dat wordt in veelvoud uitgesproken.

Muziek

Natuurlijk klinkt er veel muziek op de plechtigheid. Er worden nummers gedraaid van haar eigen album ’Nothing but love’, maar ook van The Beach Boys en The Carpenters. Live gezongen wordt er onder andere door Mathilde Santing, die het musicalnummer ’Inspiratie’ prachtig ingetogen ten gehore brengt.

Uit alle fases van haar leven zijn er mensen aanwezig. Zo zijn er veel gezichten uit Zoeterwoude-Dorp. Als klein meisje werd ze geadopteerd door het echtpaar Straathof. Vriendinnen van het Bonaventuracollege halen herinneringen op aan hun middelbare schooltijd in Leiden.

The Voice

Op een groot scherm wordt haar gedenkwaardige blind audition in het televisieprogramma ’The Voice of Holland’ vertoond. Als ze ’Make you feel my love’ van Adele zingt, draaien de vier stoelen voor haar. Haar uiteindelijke coach Marco Borsato is ook aanwezig bij de plechtigheid. Ook andere BN’ers als presentator Carlo Boszhard, stylist Fred van Leer, tv-kok Rudolph van Veen en politiewoordvoerster Ellie Lust nemen afscheid van de zangeres.

Het slotwoord is voor haar vrouw Chantal Lefeber, met wie ze samenwoonde in Noordwijk. ,,Je was een enorm talent. Ik stond graag in je schaduw, want je was ook zo lief.’’