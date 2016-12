Stadsgehoorzaal als Leidse ’stadscamping’

Foto Taco van der Eb Jeroen van Veen in het midden van de zaal achter de vleugel en de luisteraars liggend op de grond.

LEIDEN - Een bijzonder tafereel woensdagavond in de Leidse Stadsgehoorzaal: de stoelen eruit, een vleugel in het midden van de zaal en het publiek liggend op de grond.

Door Theo de With - 30-12-2016, 9:37 (Update 30-12-2016, 9:37)

’Liggen op Glass’

Bepakt en bezakt komen de bezoekers binnen. Ze sjouwen van alles mee: yogamatjes, slaapzakken, kussens van tuinstoelen en zelfs complete matrassen. De muziekliefhebbers zijn goed voorbereid. Ze weten dat de Stadsgehoorzaal ontmanteld is. De enkeling zonder bagage zoekt een plek op het balkon. Daar zijn de stoelen blijven staan.

Pontificaal in het midden van de zaal staat de vleugel. Als alle bezoekers zich hebben geïnstalleerd op de vloer of op het podium schrijdt pianist Jeroen van Veen binnen in een hagelwit pak. Ruim negentig minuten zal hij pianomuziek van Philip Glass spelen. ’Een marathon’, noemt hij het zelf.

Jonge bezoekers

Over een maand wordt de Amerikaanse componist Philip Glass tachtig jaar. Hij staat bekend als koning van de minimal music. Zijn muziek met veel repeterende patronen is populair bij jong en oud. Op de matjes liggen voor een klassiek concert opvallend veel jonge bezoekers. ,,Ik word hier wel blij van’’, constateert directeur Nanette Ris tevreden. ,,Misschien moeten we de stoelen vaker uit de zaal verwijderen.’’

Als Jeroen van Veen de eerste klanken produceert, daalt er een weldadige rust neer in de Stadsgehoorzaal. Heel toepasselijk begint hij met de compositie ’Opening’. Helemaal stil wordt het nooit. Matjes kraken, tassen ritselen, flesjes vallen om en sommige bezoekers moeten naar het toilet.

Wakker

Hij laat ook ’Metamorphosis’ van Philip Glass horen. Harpiste Lavinia Meijer heeft deze compositie een paar jaar geleden op cd gezet en die klinkt dus bekend in de oren. Van de Glass’ piano-etudes heeft Van Veen niet de meest ruige uitgezocht. ,,Anders zijn jullie meteen weer wakker.’’

Door de repeterende en rustgevende pianoklanken vallen de ogen inderdaad bijna als vanzelf dicht. Het is niet erg om in slaap te vallen. De angst om erbij te gaan snurken, weerhoudt mij ervan.

Voor Marcel en Simone (’doe maar geen achternaam’), die even verderop liggen, is het niet hun eerste ligconcert. ,,Je luistert toch anders als je ligt’’, zegt Marcel. ,,Je kunt alles loslaten.’’

Meditatie

,,Het voelt bijna als een meditatie’’, vult Simone aan, terwijl ze haar slaapzak oprolt. ,,De sfeer in de zaal is heel fijn. Bij welk concert ga je op je sokken naar het toilet? Het lijkt een beetje op een Leidse stadscamping met iedereen door elkaar heen. Doordat de rijen stoelen weg zijn, is ook de structuur weg.’’