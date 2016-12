Net geen doelpunt van het jaar

Eigen foto Jip van der Capellen is niet altijd trefzeker. Hier schiet hij in de Rotterdamse Kuip een penalty net over.

LEIDERDORP - In het zicht van de haven eindigde gistermiddag het succesverhaal van RCL-voetballertje Jip van der Capellen (10). Het mooie stiftje waarmee hij in oktober het winnende doelpunt scoorde tegen HVV, haalde net niet de finale van de KNVB-verkiezing Doelpunt van het Jaar.

Door Aad Rietveld - 30-12-2016, 16:15 (Update 30-12-2016, 16:15)

Stiftje Jip van der Capellen (10) uit Leiderdorp strandt in de halve finale van KNVB-verkiezing

,,Teleurgesteld? Nee hoor’’, zegt Jips vader Freek. ,,Hij heeft één lelijk woord met een ’f ’ gezegd en dat was het.’’

En ook zonder finaleplaats is het een prachtig verhaal. Een moeder van één van de kinderen stond toevallig te filmen met haar mobieltje, toen Jip van halverwege het veld opstoomde en de bal met een sierlijke boog over de keeper tilde.

Trainer Piet Glasberge en teamleider Robert Guis stuurden het filmpje in naar Fox Sports en daar werd het verkozen tot Doelpunt van de Maand. ,,En nu is het wel klaar, dachten we toen’’, vertelt Freek van der Capellen.

Maar daarna werd het in de KNVB-verkiezing genomineerd als Doelpunt van het Jaar in de categorie amateurs. En ook die verkiezing werd gewonnen.

Dat het in de halve finale zou eindigen, had Van der Capellen wel verwacht. ,,Er kon opeens niet meer worden gestemd op de website van de KNVB, maar alleen op Twitter. En die Ali Akla van IJsselmeervogels waar Jip het tegen moest opnemen, heeft 1600 volgers op Twitter. Ik zat niet eens op Twitter.’’

Het werd toch spannend. Jip kwam maar honderd stemmen tekort voor een finaleplaats. Het filmpje heeft behalve veel trots bij RCL nóg iets opgeleverd. Voetbaltrainer Hans Kraaij jr. verzorgt binnenkort een clinic bij de Leiderdorpse club.