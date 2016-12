Opknappen straten drie ton duurder

LEIDEN - De ingrijpende opknapbeurt van de Leidse wijk Noorderkwartier-West pakt drie ton duurder uit dan gepland. De gemeente had wel de kosten begroot van nieuwe trottoirtegels, straatstenen en groen, maar was de bankjes en ander straatmeubilair vergeten. De kosten lopen daardoor op naar 1,2 miljoen euro.

Door Loman Leefmans - 30-12-2016, 16:17 (Update 30-12-2016, 16:17)

In opeenvolgende fasen worden grote delen van Leiden-Noord opgeknapt. Bouwers pakken de gebouwen aan, de gemeente de straten en de stoepen. Als laatste stuk is Noorderkwartier-West aan de beurt. Dat is het gebied rond Koningstraat, Mauritsstraat en Molenstraat. Als de gemeenteraad akkoord gaat met de extra drie ton voor het opknappen van de buurt wordt over enkele maanden begonnen met de klus, die ruim voor het einde van 2017 klaar moet zijn.

Extra bomen

Dat het project duurder uitpakt, komt niet alleen omdat geen rekening was gehouden met het plaatsen van bankjes en ander straatmeubilair. Er worden ook acht bomen meer geplant dan volgens het oorspronkelijke plan, dat in 2015 werd opgesteld.

In het plan van 2015 zijn in samenspraak met buurtbewoners allerlei veranderingen doorgevoerd. Zo komen er extra bomen en fietsbeugels aan de Koningstraat, de Bronkhorststraat en de Mauritsstraat. In de Bronkhorststraat en de Mauritsstraat wordt ook de stoep op sommige plaatsen breder en komen er extra lantaarnpalen. De Willemstraat kent ook gedeelten waar de stoep breder wordt dan op de eerdere plantekeningen.

Langs de Haarlemmerweg, in de nabijgelegen wijk Groenoord-Zuid, is langs een deel van de huizen inmiddels zichtbaar hoe de ingrepen uitpakken. Daar zijn de stoeptegels tegen de huizen vervangen door smalle geveltuintjes. ’Een toffe samenwerking tussen de gemeente en de bewoners’, aldus de wijkwebsite. Komend voorjaar bloeien er de eerste bloemen en planten.