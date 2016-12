’Kom op, ook met een rolstoel kom je ergens’

Foto Hielco Kuipers Lia van Schaijk bij het Repair Café in Oegstgeest: ,,Ik wil de rest van m’n leven meer dingen doen die er toe doen.’’

OEGSTGEEST - Ze hoeft niet rijk te sterven en wil graag een steentje bijdragen aan ’het maatschappelijke’. Zodoende is de Oegstgeestse Lia van Schaijk (63) minder uren in haar coachingspraktijk om meer tijd te besteden aan allerhande vrijwillige bestuursfuncties in haar woonplaats. Portret van een blijmoedig en positief mens. ’Als je kansen ziet, moet je ze direct pakken’.

Door Miep Smitsloo - 31-12-2016, 8:45 (Update 31-12-2016, 9:03)

Lia van Schaijk is voorzitter van het Repair Café Oegstgeest. De stichting opereert in steeds meer gemeenten, ook in onze regio. Vrijwilligers repareren er...