Leiden sloopt woonschip van Jim Gluvers

LEIDEN - Jim Gluvers kwam er bij toeval achter: Leiden heeft zijn huis - het woonschip ’Ziet op u zelf’ - laten slopen. Of zoals een woordvoerster van de gemeente het zelf eufemistisch omschrijft: ,,Het schip is gedemonteerd.’’

Door Annet van Aarsen - 31-12-2016, 8:30 (Update 31-12-2016, 8:30)

Het woonschip was in juli door de gemeente weggesleept naar de opslag aan de Amphoraweg. De vernietiging van de ’Ziet op u zelf’ is een triest nieuw hoofdstuk in een lang verhaal. Er ging een jaren durende juridische strijd aan vooraf: volgens de gemeente...