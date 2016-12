Dode zwanen in Hoogmade doen ’alarmbellen rinkelen’

HOOGMADE - Medewerkers van de Dierenambulance hebben zeven dode zwanen uit de Doespolder van Hoogmade gehaald. Of zij het slachtoffer zijn van de vogelgriep durft een woordvoerder van de hulpinstantie niet te zeggen. ,,Maar de alarmbellen gaan rinkelen.’’ Een week geleden werd vogelgriep vastgesteld bij onder meer een pluimveebedrijf in Zoeterwoude en eerder bij een dierenhandelaar in Stolwijk.

Door Peter van der Hulst - 31-12-2016, 17:41 (Update 31-12-2016, 17:41)

Tussen de melding van de eerste dode zwaan in het gebied en de vondst van de zevende vogel zit slechts een tijdbestek van twee dagen. ,,Geen van de zwanen vertoonde letsel of uiterlijk zichtbare verwondingen. We zijn daarom heel alert’’, aldus de woordvoerder. De vogels zijn inmiddels aangemeld bij het Dutch Wildlife Health Centre (DWHC), een onafhankelijk instituut dat ziekten onder in het wild levende dieren in Nederland signaleert en onderzoekt. Voorlopig liggen de dieren in de koeling van Dierenambulance in Alphen aan den Rijn. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit moet later bepalen of de dieren nog worden onderzocht of voor destructie in aanmerking komen.

Voor de Dierenambulance betekent het ruimen van de vogels in Hoogmade een extra taak in een doorgaans toch al druk bezette tijd. ,,Soms zijn er jaren met een rustige jaarwisseling, maar we hebben ook tijden dat je aan twee ambulances niet genoeg hebt en gewonde dieren met privéwagens moet vervoeren.’’

Het is nu lastig om twee ambulances paraat te houden. Na de vondst van weer een dode zwaan moet een wagen worden ontsmet en medewerkers moeten telkens beschermende kledij aandoen.

Dat terwijl het ophalen van niet-huisdieren eigenlijk geen taak van de organisatie is. ,,Dode niet gedomesticeerde dieren moeten door de gemeente worden opgehaald. We doen het toch om te proberen verdere besmetting te voorkomen. Maar maandag ga ik wel even contact met de gemeente opnemen’’, aldus de woordvoerder.