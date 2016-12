Man in Leiden aangehouden na beledigingen

LEIDEN - Een 35-jarige man is vrijdag in Leiden aangehouden voor het stelselmatig beledigen van agenten en andere hulpverleners via internet. Dat meldt de politie Leiden Noord op Facebook en Twitter.

Door Peter van der Hulst - 31-12-2016, 18:02 (Update 31-12-2016, 18:02)

,,De man verspreidde regelmatig foto’s en video’s op sociale media waarop onze collega’s en andere hulpverleners op beledigende en intimiderende wijze in beeld werden gebracht’’, valt op de Facebookpagina te lezen.

De hulpverleners pikten de beledigingen niet en deden aangifte. Op last van de officier van justitie is de man vervolgens aangehouden en meegenomen voor verhoor. ,,Beledigingen zijn strafbaar, ook op sociale media. Denk dus goed na voordat je iets online zet’’, waarschuwt de politie in hetzelfde bericht.