’Gemeentepolis Leiden niet transparant’

LEIDEN - De Leidse Patricia Edwards is boos op de gemeente Leiden. Ze vindt dat de gemeente arme Leidenaars belazert door ze een zorgverzekering aan te bieden waarbij het mogelijk is om je eigen risico mee te verzekeren. Maar in feite is dit een afkoopregeling voor ongeveer de hoogte van het eigen risico. „Bizar”, vindt ze.

Door Liza Janson - 1-1-2017, 16:34 (Update 1-1-2017, 16:40)

Edwards heeft drie autistische zonen, een tweeling van 21 en een zoon van 25. Alle drie wonen ze nog thuis. Hun moeder helpt hen bij de...