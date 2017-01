Eerste eigen Kerstmis in Leiden

Foto Hielco Kuipers Wachten voor een plekje bij de kerkdienst. Bekijk Fotoserie

LEIDEN - Het is dringen in het zaaltje aan de achterkant van de St. Josephkerk aan de Herensingel, deze zaterdagmorgen. Vanwege de verbouwing moet de St. Michaëlparochie het daar even mee doen. Nu gaat dat nog en wachten buiten steeds een paar gelovigen tot anderen plaats maken binnen. Kerstmis wordt een ander verhaal, weten priester Fessehaye Ghebremariam Zeru en bestuurslid Jeugdzaken Hagos Gerezgiher Asheber. Dan wordt het naar verwachting pas écht druk.

Door Binnert Jan Glastra - 2-1-2017, 7:00 (Update 2-1-2017, 7:34)

Het is de inwoners van Leiden-Noord wellicht al opgevallen, dat...