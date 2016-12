Auto in vlammen op in Leiden

LEIDEN - Op de Meerhof in Leiden is zaterdagavond een auto volledig in vlammen opgegaan.

Over de oorzaak van de brand is nog geen zekerheid, maar mogelijk dat er vuurwerk in gegooid is.

De brandweer was snel ter plaatse, maar kon niet voorkomen dat de Fiat volledig uitbrandde.