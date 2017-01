’De échte marktkoopman sterft uit’

Foto Taco van der Eb Een vertrouwd beeld dat na zestig jaar niet meer te zien zal zijn op de Leidse markt: groenteboer Henk Prins tussen zijn groente en fruit.

LEIDEN - Eigenlijk hoeft het van Henk Prins niet zo, al die ogen die op hem gericht zijn. Het is voor de afzwaaiende groenteboer op deze oudejaarsdag even door de zure appel heen bijten. Tegelijkertijd streelt alle aandacht hem. ,,Gisteren, in Voorschoten, was zelfs een vaste klant tot tranen geroerd. Dan krijg ik ook een brok in de keel. Die waardering doet me wel wat. Blijkbaar heb ik toch iets goed gedaan in die zestig jaar.’’

Door Robert Toret - 1-1-2017, 17:19 (Update 1-1-2017, 17:19)

Het oorlogskind (1942) herinnert het zich...