Crowdfundingsactie voor opgeblazen duiventil van 80-jarige Leidenaar

Daan Sloos

LEIDEN - Voor een 80-jarige Leidenaar begon 2017 allesbehalve goed. Zijn duiventil werd opgeblazen met vuurwerk. Met een crowdfundingsactie wordt er nu geld ingezameld voor een nieuw hok voor de vogels.

Door Leander Mascini - 2-1-2017, 9:26 (Update 2-1-2017, 9:39)

Wie de til precies heeft opgeblazen is onbekend. Maar de 80-jarige Leidenaar is er logischerwijs kapot van.

Buurman en raadslid Daan Sloos maakte een foto van de ravage. Hij zette deze op twitter waarna stadsgenoot Willem de Gelder besloot om een crowdfundingsactie op te zetten.

De Gelder vond veel gehoor met zijn actie. Hij had ingezet op 200 euro, maar had al snel 330 euro binnen. Hij is langsgeweest bij de duivenmelker en heeft hem verteld dat hij dinsdag op zoek gaat naar een nieuwe duiventil. De duiven waren met oud en nieuw uit ’logeren’ en kunnen dus bij thuiskomst in een nieuw hok.