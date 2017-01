Psychotraumacentrum Rivierduinen gesloten: niet meer durven te denken aan de toekomst

archieffoto GPD Vooral voor de vrouwen die lijden onder een complexe post traumatische stress-stoornis is de sluiting van het psychotraumacentrum van Rivierduinen een drama.

LEIDEN - Tot begin juni van dit jaar geloofden ze nog een beetje in een toekomst. Die droom viel in duigen toen vrouwen met een complexe post-traumatische stressstoornis (ptss) in de krant lazen dat GGZ-Rivierduinen het Psychotraumacentrum (PTC) per 15 november ging sluiten. ,,Een perspectief heb ik niet meer’’, reageren de Voorschotense Nicole Kuechler en een medecliënte vol onbegrip. ,,Ik bekijk het leven van dag tot dag.’’

Door Marieta Kroft - 2-1-2017, 9:55 (Update 2-1-2017, 9:55)

Een half jaar nadat de Voorschotense Nicole Kuechler in deze krant haar zorgen uitte over het voornemen van Rivierduinen om het Psychotraumacentrum (PTC) te sluiten, doet ze opnieuw haar verhaal. Thuis, want de straat op gaan durft ze nauwelijks nog. ,,Ik heb mijn angststoornis weer teruggekregen’’, vertelt ze. ,,Ik slik weer meer pillen.’’

Nicole heeft een medecliënte uitgenodigd. Een vrouw die beslist niet met naam, leeftijd en woonplaats in de krant wil. ,,Ik mag niet te herleiden zijn’’, zegt ze. ,,Dat ligt zo gevoelig in mijn omgeving. Bovendien ben ik ook nog afhankelijk van Rivierduinen.’’

Nicole had nog twee cliënten uitgenodigd, want hoe meer stemmen klinken, hoe sterker hun verhaal. ,,Zij zijn er nog slechter aan toe dan wij’’, weet Nicole. ,,Maar helaas, ze konden het niet opbrengen om te komen.’’

Beroemd

De Voorschotense heeft geen moeite met haar naam in de krant. Ze is binnen heel Rivierduinen al ’beroemd en berucht’ vanwege de vergeefse strijd die ze het afgelopen half jaar voerde om het PTC open te houden. Ze voerde gesprekken en stuurde e-mails naar de Raad van Bestuur, de cliëntenraad, de Inspectie voor de Volksgezondheid en had contact met de Tweede Kamerfractie van de SP. De SP stelde vragen over de sluiting van het PTC aan de minister Schippers van volksgezondheid. Die informeerde bij Rivierduinen en kreeg toen te horen dat de zorg voor mensen met een complex ptss blijft, alleen op een andere manier.

En op wat voor een manier, schampert het duo deze ochtend. ,,Er is niets bijgekomen. De veranderingen bestaan alleen uit het laten vervallen van mogelijkheden.’’

Om hun leven weer een beetje op de rit te krijgen, kregen deze vrouwen met een complex trauma aanvankelijk zeer intensieve zorg. Nu krijgen ze alleen nog wekelijks een gesprek op de polikliniek. Alle andere therapievormen die binnen complexe traumabehandeling noodzakelijk zijn, zoals sociotherapie, beeldende en lichaamsgerichte therapie zijn zo goed als wegbezuinigd.

Vertrouwensband

Nicole heeft net kennisgemaakt met een nieuwe psychotherapeut. ,,Het opbouwen van een vertrouwensband kost energie. Aan behandelen komen we daarom nog niet toe. Ik ben hierdoor een paar jaar achterop geraakt.’’

Nicole stopte in 2012 noodgedwongen met haar werk als docente op een middelbare school vanwege klachten door onverwerkte trauma’s uit haar jeugd. De klachten gingen gepaard met manisch-depressiviteit en dat maakte haar ziektebeeld tot een ’complexe ptss’.

Na enkele omzwervingen kwam ze tercht bij het psychotraumacentrum van Rivierduinen in Leiden. Ze kreeg vijf maanden groepstherapie met lotgenoten en daarna voerde ze regelmatig gesprekken en kreeg ze therapieën van vaste behandelaars van het PTC. Ze zat op haar plek.

,,Dit voorjaar had ik met de hoofdbehandelaar een nieuwe planning opgesteld over hoe ik binnen twee jaar weer op het goede spoor zou komen. Ik geloofde weer in een toekomst. Niet dat ik ooit weer de oude zou worden, maar ik hoopte dat ik weer meer dingen onder controle zou krijgen. Dat ik in elk geval vrijwilligerswerk kon gaan doen of bijles geven. Nu weet ik het niet meer. Ik leef bij de dag.’’

Zo is het ook met de andere vrouw. ,,Tot juni was ik nog aan het werken aan de toekomst. Toen las ik over de sluiting van het psychotraumacentrum en zat ik dagenlang verlamd op de bank. Ik was in paniek, kon niks meer. Ik ging niet meer naar buiten.’’

Die paniek is enigszins weggezakt en ze probeert weer op te krabbelen, maar ze merkt het verschil met voorheen. ,,De therapie stond een half jaar stil en een deel van de therapieën is weggevallen. Ik heb het geluk dat één van mijn therapeuten nog wel bij Rivierduinen werkt. De zorgvuldig opgebouwde vertrouwensrelatie met de therapeut is voor mij en voor iedereen met een complex trauma het allerbelangrijkst binnen de behandeling.’’

Druk

Tegelijkertijd is ze bezorgd. ,,Ik ben zo bang dat ik haar kwijtraak. Ik voel van alle kanten druk. Ook voor de therapeuten is de toekomst onzeker. Mogen ze dit werk blijven doen? Daar maken wij ons ook zorgen om.’’ Nicole: ,,Ook hen heb ik zien huilen uit machteloosheid. Herhaaldelijk zei ik: ga praten met de pers. Maar dat durven ze niet.’’

Arbeidsongeschikt

De twee zijn anderhalf uur lang vrijwel onophoudelijk aan het woord. De bezuiniging van Rivierduinen zit ze hoog. Ze begrijpen er ook niets van, want hoeveel kost het de maatschappij niet als een patiënt met een complex trauma blijft doormodderen?

Er zijn in de directe regio geen complexe traumabehandelingen en elders in Zuid-Holland hebben die behandelingen een wachttijd van minimaal een jaar. ,,Ik moet in januari weer aan het uwv gaan uitleggen waarom ik nog steeds arbeidsongeschikt ben’’, zucht Nicole. ,,Dat kost ook geld.’’

De zorg die Rivierduinen bood met het psychotraumacentrum was uniek, weten de twee uit ervaring. ,,Eens zal het besef wel komen: Rivierduinen heeft zijn vlaggenschip laten zinken.’’